У Samsung показали, як тестують поворотну камеру у Galaxy A80

Компанія Samsung розкрила подробиці про механізм поворотної камери у смартфоні Galaxy A80. Як заявив виробник, розробка такого смартфона була унікальним завданням.

Згідно з технологіями, які вже існували на той момент, для того, щоб камера висувалася з пристрою і після цього поверталася, потрібно два мотори.

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Для того, щоб обійти це обмеження було розроблено рішення, яке не потребує додаткових деталей і при цьому запобігає передчасному обертанню завдяки механізму з блокуючими "зубцями", гаком і пружиною. Ця технологія спричинила оптимізацію моторчика, щоб він був здатний забезпечити вертикальне ковзання і обертання камери.

Щоб оцінити, чи можуть нові розробки витримати активне використання, поворотна камера була протестована у спеціальній лабораторії Samsung. У ній смартфони Galaxy A80 піддалися безлічі тестів, що відповідають різним сценаріям використання гаджета.

Нагадаємо, що в Україні продажі Samsung Galaxy A80 стартували нещодавно. Вартість моделі з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті – 19 999 гривень.

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