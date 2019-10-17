У Samsung Galaxy S10 виявили вразливість: ваші дані під загрозою

Однією з особливостей Samsung Galaxy S10 став розміщений під дисплеєм ультразвуковий сканер відбитків пальців. Утім, не обійшлося й без проблем, пов'язаних з інновацією. Вони, власне, стосуються безпеки персональних даних.

Зазначимо, що датчик, який використовується у нових "галактиках", працює швидко і без нарікань, але недавно виявилося, що завдяки захисній плівці смартфон може розблокувати не тільки власник, але і будь-хто охочий. Представники Samsung відреагували на проблему і запропонували спосіб її вирішення.

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Річ у тім, що з більшістю типів твердого захисного скла сканер працює не так добре, як у випадку з гнучкими. Але розміщений між самою плівкою і дисплеєм клей саме і є причиною, через яку будь-хто може розблокувати Galaxy S10.

Спочатку Samsung рекомендувала використовувати винятково фірмові аксесуари, але потім компанія підтвердила, що випустить програмний патч, що усуває проблему.

Захисне скло дозволяє будь-кому розблокувати Galaxy S10

Поки не вийде оновлення, представники Samsung рекомендують використовувати захист по обличчю або пароль. Про терміни релізу апдейту в компанії не повідомили.

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