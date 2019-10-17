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У Samsung Galaxy S10 виявили вразливість: ваші дані під загрозою
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Однією з особливостей Samsung Galaxy S10 став розміщений під дисплеєм ультразвуковий сканер відбитків пальців. Утім, не обійшлося й без проблем, пов'язаних з інновацією. Вони, власне, стосуються безпеки персональних даних.
Зазначимо, що датчик, який використовується у нових "галактиках", працює швидко і без нарікань, але недавно виявилося, що завдяки захисній плівці смартфон може розблокувати не тільки власник, але і будь-хто охочий. Представники Samsung відреагували на проблему і запропонували спосіб її вирішення.
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Річ у тім, що з більшістю типів твердого захисного скла сканер працює не так добре, як у випадку з гнучкими. Але розміщений між самою плівкою і дисплеєм клей саме і є причиною, через яку будь-хто може розблокувати Galaxy S10.
Спочатку Samsung рекомендувала використовувати винятково фірмові аксесуари, але потім компанія підтвердила, що випустить програмний патч, що усуває проблему.
Поки не вийде оновлення, представники Samsung рекомендують використовувати захист по обличчю або пароль. Про терміни релізу апдейту в компанії не повідомили.
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