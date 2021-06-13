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У Сальвадорі збираються майнити біткойн на вулканах

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Біткойн планують майнити завдяки лаві - фото 1
Біткойн планують майнити завдяки лаві

Республіка Ель-Сальвадор вигадала креативний спосіб майнити криптовалюту за допомогою вулканів. Детальніше читайте далі.

У Республіці Ель-Сальвадор вирішила не просто стати першою країною, яка офіційно впровадила в обіг криптовалюту, а й знайшли незвичайний спосіб її майнити, передає CoinMarketCap.

Детальніше: Названо країну, яка першою у світі узаконила біткойн

Саме криптобіржа Bybit вже заявила, що шукає вулканолога, який вивчатиме питання щодо використання вулканічної енергії для видобутку біткойнів. Це буде відбуватись завдяки нагрітій парі від магми, тобто вулканічної лави.

У Сальвадорі збираються майнити біткойн на вулканах - фото 463242

Саму ідею подав президент країни Наїб Букеле, який заявив, що планує вивчати використання відновлювальних джерел енергії вулканів для майнінгу криптовалюти. Це дозволить зменшити наслідки видобутку біткойнів для зовнішнього середовища.

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