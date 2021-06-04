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Ілон Маск знову завалив вартість головної криптовалюти: який зараз курс біткойна

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Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / instagram

Біткойн різко впав в ціні після зростання до локального максимуму. Винуватцем обвалу курсу знову став американський мільярдер Ілон Маск, який пожартував у мережі про розставання з криптовалютою.

Так, засновник Tesla Ілон Маск опублікував у Twitter допис зі згадуванням біткойна й емодзі у вигляді розбитого серця, прикріпивши мем з трохи зміненою цитатою з пісні групи Linkin Park "In the End": "Тобто, кінець кінцем це було не важливо?"

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Після цього вартість біткойна просіла відразу на тисячу доларів. Далі падіння лише прискорилося й криптовалюта звалилася до 36,6 тисячі доларів. Але до 10:45 за київським часом, за даними CoinDesk, біткойн торгувалася вже у районі 36,7 тисячі доларів.

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