Названо країну, яка першою у світі узаконила біткойн

Поки Ілон Маск своїми жартами розхитує вартість біткойна, то у світі вже з'явилась перша країна, яка визнала цю електронну валюту платіжним засобом. Детальніше читайте далі.

Парламент Сальвадору прийняв рішення визнати біткойн ще одним платіжним засобом, передає CoinDesk. За таке рішення проголосували 62 парламентаріїв, проти – 19, а утримались – 3. Тож вже найближчим часом президент Сальвадору Наїб Букеле підпише відповідний закон, завдяки якому всі повинні будуть приймати біткойни до оплати, як і долари США.

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Звісно ж, підготуватись до такого нововведення не так просто, тому країна планує виділити 90 днів для створення інфраструктури під платежі в електронній валюті. Всі підприємства Сальвадору повинні приймати біткойни, а організації, які побоюються через нестабільний курс криптовалюти, отримають підтримку від держави.

Сальвадор офіційно вводить біткойн в обіг

"Якщо є кафе з морозивом, яке не хоче ризикувати, приймаючи біткойни через конвертацію чи хвилюватись про їхнє зберігання у банку, то заклад може попросити уряд обміняти його біткойни у долари. Звісно ж, це можна зробити і на відповідних ринках, але уряд організує таке у терміновому режимі", – пояснив глава країни.

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