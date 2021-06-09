На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо країну, яка першою у світі узаконила біткойн
-
- 42
Поки Ілон Маск своїми жартами розхитує вартість біткойна, то у світі вже з'явилась перша країна, яка визнала цю електронну валюту платіжним засобом. Детальніше читайте далі.
Парламент Сальвадору прийняв рішення визнати біткойн ще одним платіжним засобом, передає CoinDesk. За таке рішення проголосували 62 парламентаріїв, проти – 19, а утримались – 3. Тож вже найближчим часом президент Сальвадору Наїб Букеле підпише відповідний закон, завдяки якому всі повинні будуть приймати біткойни до оплати, як і долари США.
І ще: Ілон Маск знову обвалив вартість головної криптовалюти: який зараз курс біткойна
Звісно ж, підготуватись до такого нововведення не так просто, тому країна планує виділити 90 днів для створення інфраструктури під платежі в електронній валюті. Всі підприємства Сальвадору повинні приймати біткойни, а організації, які побоюються через нестабільний курс криптовалюти, отримають підтримку від держави.
"Якщо є кафе з морозивом, яке не хоче ризикувати, приймаючи біткойни через конвертацію чи хвилюватись про їхнє зберігання у банку, то заклад може попросити уряд обміняти його біткойни у долари. Звісно ж, це можна зробити і на відповідних ринках, але уряд організує таке у терміновому режимі", – пояснив глава країни.
Читайте також: Біткойн споживає більше енергії, ніж деякі країни: дослідження
-
16:21Новий Mercedes-Benz S-класу з тріском провалив "лосячий тест": відео випробування
-
15:48Hermès представив повністю їстівні сумки Birkin з овочів
-
15:19Колишня дівчина Ді Капріо зачарувала пляжними фото (18+)
-
14:46Не рябіна і не єль: як правильно назвати дерева українською
-
14:22Техноблогер провів тест на міцність вуглепластиковому Carbon 1 Mark II: відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:53Переможці Євробачення 2021 Måneskin переспівали хіт Майлі Сайрус (відео)
-
13:24Названо країну, яка першою у світі узаконила біткойн
-
12:524 чи 5 океанів: у National Geographic пояснили, де знайти п'ятий
-
12:20Джонні Деппу – 58 років: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
11:54Цитати про дружбу: крилаті вислови та прикольні фрази про друзів
-
11:25У МОЗ оновили карантинні зони: які обмеження діють в Україні
-
10:56Зваблива Хейлі Бібер показала ідеальну фігуру в бікіні (18+)
-
10:35Привітання з Днем дружби 2021: вітальні картинки другу чи подрузі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:19Прогноз погоди на 9 червня: дощі та літня спека
-
09:50Привітання з Днем друзів 2021: прикольні смс, вірші та картинки
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня
-
08:55Як завоювати довіру людей: 4 важливі правила
-
08:25Блогерка змінює форми за секунду, але проблема не в ній (відео)
-
07:51Vivo X60 Pro+ увійшов у ТОП 10 камерофонів за версією DxOMark
-
07:20Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
- 08 червня
-
21:53Bugatti представив новий гіперкар Chiron Super Sport
-
21:21На Samsung Galaxy S21 Ultra зняли красу підводного світу: круте відео
-
20:509 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:46Не рябіна і не єль: як правильно назвати дерева українською
-
12:20Джонні Деппу – 58 років: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня
-
07:20Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
- 08 червня
-
19:52Євро-2020: у мережі представили офіційний плейлист збірної України з футболу
-
17:26Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні
-
14:25Толстовка не худі, сендвіч не бутерброд: чим відрізняють речі, які всі плутають
-
12:21Дивні і кумедні фото з тваринами, які неможливо пояснити
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня
-
07:19Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно
- 07 червня
-
20:23Він таки існує: учені виявили зв'язок між довжиною носа та статевого члена
-
18:52"Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України
-
17:22Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа
-
15:21Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
-
13:15BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 червня
-
07:21Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими
- 06 червня
-
20:50Дівчина тижня: розкута гольфістка Кеті Кірні, яка зводить з розуму гарячими фото (18+)
-
17:494 небезпечних оптичних ілюзії, з якими водії часто стикаються на дорозі
-
13:22Фотограф пройшовся місцями у Лондоні, де знімали фільм Круелла: круті фото
-
10:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 червня
-
08:20Погода в Україні 6 червня: прогноз на неділю
- 05 червня
-
21:50Надто гаряча: цю модель заблокували у соцмережах через вроду (18+)
-
19:19Епічна мода: найдивніші витвори дизайнерів, які не хочеться вдягати
-
16:50Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку