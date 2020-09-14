У сафарі-парку вперше за 47 років народився рідкісний індійський носоріг: фото

У сафарі-парку "Вест-Мідленд" вперше за 47 років народилося дитинча індійського носорога. Його батьки – 11-річна Сето і 12-річний Реп. У малюка поки немає імені, але він перебуває разом з мамою в приватній зоні парку і почувається добре.

Співробітники сафарі-парку стверджують, що малюка почнуть показувати відвідувачам, коли він трохи підросте. "Ми дуже щасливі, адже довго чекали цього моменту. Сето і Реп оселилися у нас, коли були ще зовсім молодими. Ми могли спостерігати, як вони ростуть і дорослішають, тому нам особливо приємно бачити, як у них народилася власна дитина", – розповідають працівники парку.

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Доглядачі постійно спостерігають за новонародженим з безпечної відстані. Вони зізнаються, що ім'я носорога буде починатися з літери I – так само як й імена інших тварин, які народилися там в цьому році.

У парку "Вест-Мідленд" мешкає понад 165 видів екзотичних тварин, серед яких шість південних білих носорогів і три азіатських носороги. Обидва види перебувають під загрозою, згідно з даними Міжнародного союзу охорони природи. Також там зібрані найбільші у Великобританії групи білих левів, гепардів, бегемотів, сурикатів та лемурів.

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