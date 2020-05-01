У Ryanair розповіли, коли почнуть здійснювати усі заплановані рейси

Найбільший у Європі бюджетний авіаперевізник Ryanair планує уже у липні здійснити майже усі заплановані рейси. При цьому лоукостер перестане купувати нові літаки протягом наступних двох років.

Бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила, що до липня здійснить понад 99% запланованих рейсів. Також в компанії відзначили, що почали переговори з Boeing про скорочення кількості поставок літаків протягом наступних двох років.

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Крім цього, представники компанії заявили, що для нормалізації попиту пасажирів буде потрібно не менше двох років, що, за даними Ryanair, може привести до втрати до 3000 робочих місць в основному для пілотів і бортпровідників.

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