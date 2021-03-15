У Rotten Tomatoes назвали найкращий фільм 2020 року

Авторитетний сайт Rotten Tomatoes, на якому зібрані огляди і рецензії на фільми і серіали, оголосив переможців премії Golden Tomato Awards.

Повідомляється, що найкращим фільмом 2020 року був визнаний "Портрет дівчини у вогні". Це французька драма режисера Селін Сьяммі, що розповідає про молоду художницю, яка має зробити на замовлення весільний портрет дівчини.

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Однак наречена не хоче виходити заміж і відмовлялася позувати іншим найнятим живописцям. Тому художниця приховала мету свого візиту і малювала дівчину, з якою намагалася проводити багато часу, по пам'яті вночі. Але поступово між ними виник зв'язок. Відомо, що критики тепло прийняли картину. Рейтинг фільму на Rotten Tomatoes склав 98% на підставі 91 огляду. Це і стало важливим фактором, що визначає переможця премії. Крім цього, "Портрет дівчини у вогні" переміг в номінаціях: "Найкращий фільм в обмеженому прокаті" і "Найкращий іноземний фільм".

Також Rotten Tomatoes назвав і інших переможців. Найкращим фільмом в широкому прокаті став трилер "Людина-невидимка", найкращим релізом на стрімінговому сервісі – драма "Одна ніч в Майамі". Найкращим телефільмом був визнаний "Ласкаво просимо в Чечню" і найкращим мультфільмом "Душа".

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