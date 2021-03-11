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Netflix зніме найдорожчий фільм у своїй історії: перші подробиці

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Постер до фільму

Стрімінговий сервіс Netflix почав роботу над найдорожчим проєктом у своїй історії. Це фільм за шпигунським романом Марка Гріні під назвою "Сіра людина".

Бюджет картини становитиме понад 200 мільйонів доларів. Режисерувати проєкт будуть Ентоні і Джо Руссо, які працювали над декількома фільмами Marvel.

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Отже, майбутній художній фільм розповість глядачам про протистояння двох професійних убивць, яких зіграють Райан Гослінг (Щоденник пам'яті, Ла-Ла-Ленд) і Кріс Еванс (Месники, Перший месник). Відомо, що режисери не мають наміру обмежуватися одним фільмом. "Ідея така, розповіли вони в одному з інтерв'ю, створити франшизу і побудувати цілий всесвіт, головним героєм якої буде Райан. Ми повністю присвятимо себе фільму, і буде круто, якщо це приведе нас до другої частини".

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Райан Гослінг

Зйомки картини мають початися в січні 2021 року. А от дату виходу стрічки поки тримають в секреті. Відомо, що в "Сірій людині" також зіграє Ана де Армас (Дістати ножі), Біллі Боб Торнтон (Поганий Санта), Джессіка Хенвік (Любов і монстри), Вагнер Моура (Елітний загін).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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