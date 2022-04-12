У Росії помітили велику військову колону, яка прямує у бік Донбасу

Росія продовжує накопичувати ударні сили біля східного та південного кордонів України. Тим часом іноземні ЗМІ повідомляють про чергову колону техніки окупантів, що рухається в сторону нашої країни.

Як пише CNN, Велика колона військової техніки Росії рухається із Ростовської області у бік Донбасу. Про це повідомили фахівці, проаналізував відео з соцмереж.

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За попередніми даними, колона перебуває біля Матвєєва Кургану в Ростовській області і "машини дивляться на північний захід, у бік Донбасу".

Судячи з прапорів, ця колона може бути морською піхотою.

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