"У Росії нема Бога?": Єфросиніна розповіла про великодню розмову з сином

Ведуча Маша Єфросиніна поділилась з прихильниками емоційним діалогом з сином з храму. Світле свято Великодня не дозволило забути про біль українців від кривавого вторгнення російських окупантів.

Популярна українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна поділилась щемливим діалогом зі своїм семирічним сином Олександром. Родина до Великодня побувала у церкві, тож хлопчик поцікавився, де ж саме Бог. Розповідь з'явилася в профілі зірки в інстаграмі.

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– Мамо, ну, будь ласка, покажи, де у храмі Бог?

– Сашенько, ти тут можеш побачити лише ікони. На них зображені святі. Всі вони служили та служать людям і Богові. А його самого ніхто не бачить. Він всередині кожної людини!

– Це як?

– Це любов, співчуття і тепло, яке ти відчуваєш до людей. Коли робиш хороші вчинки для інших. І коли не робиш нічого поганого...

– Означає, що у Росії нема Бога?...

Христос Воскрес! Слава моїй понівеченій горем Україні, – написала Єфросиніна.

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