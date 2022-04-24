"Добрий знак": Ольга Сумська показала символ перемоги України

Акторка Ольга Сумська поділилась щемливими фото, які дають надію на те, що Україна переможе зовсім скоро. І ми впевнені, що саме так і буде!

Українська акторка та ведуча Ольга Сумська з перших днів вторгнення окупантів активно займається волонтерством. Зірка регулярно публікує новини про Україну та розповідає про потреби наших військових на своєму профілі в інстаграмі, де у неї понад 736 тисяч підписників. Нещодавно ж акторка показала щемливі фото з хорошим знаком.

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Лелеки повернулись! Для мене це – символ незламності і життя, яке має продовжуватись! Україна переможе!, – наголосила Сумська під кадрами з розбитим помешканням, на якому тепер пташине гніздо.

Коментатори також погодились з акторкою, що це справді знак того, що незабаром Україна переможе, адже лелеки не прилітають у час війни.

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