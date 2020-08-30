У Рівненській області винищувач під час приземлення на трасу зніс дорожній знак: відео

Винищувач Су-27 під час навчань на Рівненщині зніс дорожній знак. Інцидент стався під час приземлення літака на автотрасі Київ-Чоп, яке проводилося в рамках військових навчань.

На кадрах можна побачити, як винищувач летить над дорогою і зносить дорожній знак. Після цього Су-27 починає набирати висоту, при цьому уламки знака залишаються на його повітрозабірнику.

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У службі автодоріг Рівненської області повідомили, що за рік на трасі зносять кілька дорожніх знаків, але зазвичай це роблять автомобілі, а не винищувачі. Однак, проблеми в цьому не бачать і обіцяють незабаром встановити новий знак рекомендованої швидкості.

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