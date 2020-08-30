Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

У Рівненській області винищувач під час приземлення на трасу зніс дорожній знак: відео

  • 239
У Рівненській області винищувач під час приземлення на трасу зніс дорожній знак: відео - фото 1

Винищувач Су-27 під час навчань на Рівненщині зніс дорожній знак. Інцидент стався під час приземлення літака на автотрасі Київ-Чоп, яке проводилося в рамках військових навчань.

На кадрах можна побачити, як винищувач летить над дорогою і зносить дорожній знак. Після цього Су-27 починає набирати висоту, при цьому уламки знака залишаються на його повітрозабірнику.

І ще: Машини-привиди: як виглядають унікальні авто, покинуті під час аварія на Фукусімі

У службі автодоріг Рівненської області повідомили, що за рік на трасі зносять кілька дорожніх знаків, але зазвичай це роблять автомобілі, а не винищувачі. Однак, проблеми в цьому не бачать і обіцяють незабаром встановити новий знак рекомендованої швидкості.

Читайте також: У мережі показали кладовище десятків нових Porsche

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
  • 27 серпня, 13:11
  • 2362
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 593
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
  • 23 серпня, 18:50
  • 2147
Загрузка...
Новини