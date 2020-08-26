Машини-привиди: як виглядають унікальні авто, покинуті під час аварія на Фукусімі

Час від часу в різних куточках світу знаходять унікальні автомобілі, які були забуті з різних причин. Цього разу справжній скарб виявлений в зоні відчуження на Фукусімі.

Аварія на атомній електростанції Фукусіма-1, яка сталася 11 березня 2011 року, стала наймасштабнішою після вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Вона виникла в результаті сильного землетрусу, який викликав цунамі. Саме воно і призвело до вибуху. Радіаційний фон охопив територію у 20 км від епіцентру аварії, з якої були евакуйовані всі жителі. При цьому майно громадян і різних організацій вивезено не було через зараження. Залишився і транспорт.

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Попри те, що ця територія як і раніше залишається закритою, хлопцям з Obsidian Urbex Photography вдалося пробратися в один з автосалонів, розташованих за периметром, і зробити неймовірні знімки. Цікаво, що багато хто з цих машин на покинутому об'єкті були американськими.

Найпримітнішими з них є помаранчевий Chevrolet Impala SS 1962 року і чорний Lincoln Town Car, який являє собою традиційний катафалк, стилізований під буддистський храм. Також можна відзначити два Кадилаки – Fleetwood 1990-х років і лімузин Connossieur, які туляться на вході в автосалон.

Час абсолютно нещадно попрацював над цими автомобілями. Від тривалого простою просто неба вони проржавіли, втративши початковий лоск і шарм, а також проросли травою. Будемо сподіватися, що після розголосу вони знайдуть нових власників, які продовжать їхнє життя. Хоча б як пам'ятники автомобільного дизайну.

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