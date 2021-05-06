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Citroen представила свій крихітний вантажний електромобіль My Ami Cargo
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На початку минулого року французи представили надкомпактний двомісний електромобіль Citroen Ami, а тепер розробили на його основі вантажний варіант Citroen My Ami Cargo (LCV).
Ураховуючи характеристики та невелику вантажопідйомності, модель розрахована тільки на доставку замовлень та товарів у межах "останньої милі", пише ITC. Однак мінімальна вартість й екологічність новинки напевно приверне до неї увагу з боку кафе, інтернет-магазинів, фахівців сервісних служб і кур'єрів служб доставки, які наразі використовують електровелосипеди та ДВЗ-автомобілі.
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По суті, розробники новинки взяли базовий двомісний Citroen Ami, прибрали звідти пасажирське сидіння та встановили на його місце модульний бокс з полікарбонату з нішами та полицями для зручного перевезення вантажів, посилок, пошти, інструментів і т.д. У результаті вантажний відсік вміщує вантажі об'ємом 260 літрів і вагою до 140 кілограмів, а весь доступний простір салону містить до 400 літрів корисного об'єму.
У Citroen My Ami Cargo використовується та ж електрична платформа, що і в Citroen Ami. Електродвигун потужністю 6 кВт (8 кінських сил) дозволяє розігнати електромобіль до швидкості 45 км/год. Батарея Li-Ion на 5,5 кВтг забезпечує усього 75 кілометрів запасу ходу, зате повністю заряджається від розетки 220 В усього за 3 години. Габарити моделі складають 2410 x 1390 x 1520 мм, радіус повороту – 7,2 метра.
Виробник пропонує величезний спектр аксесуарів, а також можливість у заводських умовах нанести на придбані екземпляри фірмові логотипи та забарвлення.
Вартість Citroen My Ami Cargo становить € 6 490, включаючи податки та бонус у розмірі € 900. Електромобіль також можна придбати у лізинг на умовах виплати € 24,18 на місяць (48 місяців) та першого внеску в € 2 508. Продажі новинки стартують в Європі вже у червні поточного року.
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