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Хелловін

У рекламі бікіні не знайшли самого бікіні: а ви знайдете?

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Спокуслива Теммі Хемброу - фото 1
Спокуслива Теммі Хемброу / headtopics

Мережу розбурхала модель з реклами бікіні, на якій користувачі не змогли відшукати бікіні.

Пікантні знімки з'явилися на сторінці австралійської моделі Теммі Хемброу в Instagram.

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На знімках модель позує спиною до камери. На тілі дівчини видно тільки кілька тонких фіолетових смужок тканини на спині і на боці.

Хемброу взяла участь в рекламній кампанії колекції "голих" бікіні спільно з брендом пляжного одягу Minimale Animale. Дописувачі зірки відзначили, що вони не можуть знайти на її тілі рекламованого бікіні. Дехто підкреслив, що такий наряд "це вже занадто" і запитали, "навіщо тоді взагалі щось одягати?".

У рекламі бікіні не знайшли самого бікіні: а ви знайдете? - фото 364662

У рекламі бікіні не знайшли самого бікіні: а ви знайдете? - фото 364663

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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