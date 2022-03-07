У реальному часі: митниця створила інтерактивну карту черг на західному кордоні

Сотні тисяч українців зараз покидають межі нашої країни, рятуючись від війни. Тепер відстежувати ситуації на західному кордоні можна в реальному часі.

Держмитна служба України створила інтерактивну карту з пунктами пропуску із сусідніми державами, на якій у режимі реального часу можна відстежувати ситуацію з чергами.

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"Зараз маємо ситуацію, коли одні пункти пропуску перевантажені, а інші абсолютно порожні. З метою перенаправлення потоків авто, що виїжджають із країни, ми створили інтерактивну карту з пунктами пропуску з сусідніми державами, на якій у режимі реального часу можна бачити ситуацію з чергами", – йдеться у повідомленні.

Наразі для перетину кордону з країнами ЄС Митниця радить обирати пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою. Вони майже порожні чи завантажені мінімально.

Загалом прикордонники повідомляють, що зараз кількість тих, хто перетинає західний кордон зменшилася. Зараз для виїзду достатньо мати внутрішній паспорт. Водночас діє заборона на виїзд чоловіків від 18 до 60 років.

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