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У realme розповіли про новий тренд у світі смартфонів

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Моноброви та краплі ідуть і небуття - фото 1
Моноброви та краплі ідуть і небуття

Ні для кого не секрет, що виробники смартфонів активно підглядають у конкурентів вдалі рішення. Так було зі збільшенням кількості камер, їх роздільністю, зменшенням рамок дисплея, монобровами й іншим. Директор з продуктів realme Ван Вей Дерек розповів, чого чекати від більшості смартфонів.

Представник realme заявив, що як виробники, так і користувачі вже втомилися від краплеподібних вирізів у смартфонах, які були майже у всіх моделях цього та минулого років. Тому він упевнений, що зараз всі компанії активно перейдуть на екрани з отворами під фронтальні камери.

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З такою заявою складно не погодитися. Варто лише згадати недавні HUAWEI nova 6 або Redmi K30. У майбутньому з подібним дизайнерським рішенням вийдуть vivo X30, OPPO Reno3 Pro 5G, уся лінійка OnePlus 8 і Samsung Galaxy S11 та багато інших. Більш того, навіть realme вже анонсувала випуск на початку 2020 смартфона X50 5G з "дірявим" екраном.

Скоро більшість смартфонів будуть з діркою у екрані - фото 374064
Скоро більшість смартфонів будуть з діркою у екрані

Ван Вей Дерек визнає, що з точки зору зовнішнього вигляду одинарний отвір в екрані виглядає привабливіше, але в цьому випадку доводиться жертвувати деякими популярними функціями. Саме тому багато виробників використовують овальний отвір, щоб розмістити в ньому звичайну і надширококутну камери.

Очевидно, що наступним трендом після отворів буде використання підекранних камер.

Це цікаво: ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися

Джерело: Gizmochina
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