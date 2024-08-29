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У реабілітаційному центрі UNBROKEN вперше виготовлять ортез для собаки
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У львівському Центрі протезування "Unbroken" вперше виготовлять ортез для собаки, якого, ймовірно, збив автомобіль. Тварині вже зняли заміри.
Це буде перший раз, коли вони створять ортез для тварини. Про це повідомляє Львівська міська рада.
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Збиту собаку Сару привезли до ветеринарного центру "Лев". Вона мала травмовану лапу, частину якої потрібно було ампутувати або залишити.
Я подумала, що можна було б встановити для собаки або протез, або ортез, бо вона ходить на трьох лапах тільки, – каже директорка центру.
Як розповів керівник центру Владислав Сіховський, у Сари – затягнута травма внаслідок перелому, що спричиняє обмеження в русі. А ортез, який мають намір встановити, буде компенсувати висоту і допоможе їй рухатись. Протезисти вже зняли заміри.
Після зняття мірок наступним етапом буде виготовлення цього ортезу. І потому вже саме ортезування. Будемо бачити, як собака сприйме наш виріб та чи не буде згризати "нову лапу", – каже керівник Центру протезування та ортезування Владислав Сіховський.
Через тиждень собаку привезуть на примірку ортезу. Якщо все пройде успішно, тварина зможе повноцінно рухатися.
У Unbroken також пояснюють, що ортез буде компенсувати висоту і допоможе рухатись собаці, бо у неї затягнута травма внаслідок перелому. Утім не можна передбачити, чи собака прийме його й не буде згризати.
Центр протезування та ортезування Unbroken відкрили на базі Першого медоб’єднання Львова. Він став найбільшим в Україні центром протезування й має потужності, щоб виготовляти до 1200 протезів на рік. Крім того, тут не лише робитимуть протези, а й навчатимуть нових спеціалістів. Серед працівників Unbroken – 40 протезистів, зокрема й люди, які нещодавно були пацієнтами.
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