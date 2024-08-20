"Головні репери Антарктики": українські полярники показали спілкування сивок білих

Сивки білі – постійні мешканці української антарктичної станції "Академік Вернадський". Ці невеликі птахи, що вирізняються своєю допитливістю, часто заглядають у вікна офісів, "контролюють" наукові вимірювання та супроводжують полярників між будівлями.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

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Сивки завдовжки 34-40 см і вагою близько пів кілограма. Вони живуть виключно на суші та харчуються крилем, знайденим у посліді тюленів і пінгвінів. Їхні пташенята народжуються чорними, але вже на 8-9 день починають ходити.

Біля станції вони мають кілька гнізд. Сивки дуже допитливі й постійно цікавляться життям учасників експедицій. Вони єдині серед птахів Антарктики не мають плавальних перетинок на лапах, тому живуть тільки на суші.

Сивок нерідко можна побачити поруч з тюленями, пінгвінами чи іншими птахами. Це пов’язано з тим, що вони живляться крилем з посліду цих тварин або їхніми виплювками. З'їдають будь-яку падлину й загалом постійно перебувають у пошуках їжі та пробують все на дзьоб.

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