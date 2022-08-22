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У разі радіаційної аварії: в МОЗ нагадали про йодну профілактику
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Медики знову звернули увагу на тему радіаційної небезпеки, оскільки російські окупанти не знають жодних правил війни. Цього разу фахівці пояснили, що таке йодна профілактика та коли і як її робити.
У МОЗ продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців. Цього разу експерти звернули увагу на йодну профілактику, яка актуальна у разі радіаційної аварії.
І ще: Що робити у разі радіаційної аварії: покрокова інструкція
Найменше, що зараз може зробити кожен українець – озброїтися знаннями. Ми вже неодноразово наголошували, що у часи, коли країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, варто знати базові правила поведінки у випадку надзвичайних ситуацій та дотримуватися їх, – наголошують медики.
Відзначимо, що у випадку аварії на ядерних установках атомної станції може трапитись викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію тощо. Через це виникає радіаційна хмара, що забруднює ґрунт, всі поверхні, воду та їжу. А опади здатні осідати на вбранні та шкірі, через що відбувається зовнішнє опромінення. Якщо ж вживати забруднені продукти чи вдихати забруднене повітря, то буде внутрішнє опромінення. В обох випадках викиди містять радіоактивний йод, тому бездіяльність призводить до того, що "поганий йод" швидко поглинає щитоподібна залоза і її робота відчутно погіршується, що серйозно вдаряє по здоров'ю.
Йодна профілактика – це важливий чинник, який допомагає знизити вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу. Для цього використовують калій йодиду, що блокує залозу та перешкоджає "поганому йоду" накопичуватись.
Коли робити йодну профілактику? Тільки після офіційного оповіщення про її необхідність у випадку загрози радіоактивного забруднення!
Детальніше про час та дозу калій йодиду при йодній профілактиці читайте в інфографіці нижче. Радимо зберегти її собі на випадок критичної ситуації.
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