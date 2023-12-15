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Твір українського композитора виконали на церемонії вручення Нобелівської премії у Швеції

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Королівський філармонічний оркестр - фото 1
Королівський філармонічний оркестр / Скрін з відео

Королівський філармонічний оркестр Швеції виконав твір "Вечірня серенада" з циклу "Тиха музика" українського композитора Валентина Сильвестрова під час церемонії нагородження нобелівських лауреатів.

Церемонія відбулася 10 грудня у Швеції. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Міжнародного музичного фестивалю Kharkiv Music Fest.

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Цьогоріч 10 грудня у Стокгольмі відбулась церемонія нагородження нобелівських лауреатів. Усе розпочалося з промови голови ради директорів Нобелівського фонду Астрід Содерберг.

Далі церемонію відкрила композиція українського композитора Валентина Сильвестрова “Вечірня серенада” з циклу “Тиха музика”. Королівський філармонічний оркестр Стокгольма обрав для урочистого заходу вісім творів, а композиція українського дизайнера стала одним із них.

Нобелівськими лауреатами 2023 року стали:

  • Наргес Мохаммаді – іранська борчиня за права жінок, яка перебуває у в’язниці та вдруге оголосила про голодування, отримала Нобелівську премію миру.
  • Йон Фоссе (Норвегія) отримав Нобелівську премію з літератури "за новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".
  • П’єр Агостін, Ференц Крауш та Енн Л’юльє отримали Нобелівську премію з фізики за створення методів вивчення динаміки електронів у речовині.
  • Каталін Каріко та Дрю Вайсман отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини за відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.
  • Клаудія Голдін отримала Нобелівську премію з економіки «за поглиблення нашого розуміння результатів діяльності жінок на ринку праці».
  • Мунгі Бавенді, Луїс Брюс і Олексій Єкімов отримали Нобелівську премію з хімії "за відкриття і синтез квантових точок".

Валентин Сильвестров – відомий український композитор та лауреат Шевченківської премії. Його музика з 1960-х років лунає на міжнародних фестивалях у виконанні багатьох співаків. До 1970-х він орієнтувався на техніки авангарду, а пізніше писав твори у стилі постмодернізму. Свій стиль композитор називає метамузикою, тобто композиції у медитативних та споглядальних настроях.

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Джерело: Kharkiv Music Fest
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