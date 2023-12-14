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Нова фішингова схема шахраїв: як не потрапити на гачок

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Нова фішингова схема шахраїв - фото 1
Нова фішингова схема шахраїв / МВС України

Все більше інтернет-шахраїв з'являється у сучасному світі. Вони намагаються обманути та викрасти кошти користувачів. Щоб протидіяти їм та не попастись на гачок, потрібно бути обізнаним та зосередженим.

Про те, як не втрапити у шахрайські схеми та не втратити кошти розповідає МВС України.

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Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

Що далі?

  • Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.
  • Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.


Як уберегти себе?

  • Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.
  • Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними.


Будьте пильними та не дайте себе ошукати.

Нова фішингова схема шахраїв - фото 535398
Нова фішингова схема шахраїв / МВС України

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Джерело: МВС України
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