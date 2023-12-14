Нова фішингова схема шахраїв: як не потрапити на гачок

Все більше інтернет-шахраїв з'являється у сучасному світі. Вони намагаються обманути та викрасти кошти користувачів. Щоб протидіяти їм та не попастись на гачок, потрібно бути обізнаним та зосередженим.

Про те, як не втрапити у шахрайські схеми та не втратити кошти розповідає МВС України.

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Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

Що далі?

Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.

Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.



Як уберегти себе?

Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.

Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними.



Будьте пильними та не дайте себе ошукати.

Нова фішингова схема шахраїв / МВС України

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