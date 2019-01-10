У Qualcomm розповіли, скільки смартфонів у 2019 році отримають 5G-модеми

З кожним роком виробникам мобільних пристроїв вдається створювати все досконаліші моделі, які оснащені за останнім словом техніки.

Уже у 2019 році в продаж надійдуть перші смартфони, оснащені модемами з підтримкою 5G. Такі гаджети зможуть під'єднуватися до мереж п'ятого покоління та розвивати в них швидкість до 2 Гбіт/секунду. 10 січня Qualcomm назвала кількість смартфонів, які вийдуть до кінця цього року і зможуть похизуватися такою особливістю.

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Як вдалося з'ясувати від офіційного представника компанії Qualcomm, підтримкою 5G будуть володіти практично всі мобільні пристрої, які будуть оснащені флагманським процесором Snapdragon 855. У нього вбудований модем X50, який і здатний працювати з мережами п'ятого покоління. Ця американська компанія – основний постачальник компонентів для смартфонів, що дозволяють їм під'єднуватися до мереж 5G.

Загалом у 2019 році має вийти 30 смартфонів з 5G / Rozetked

Повідомляється, що перші моделі телефонів з такою особливістю вийдуть на ринок вже в першому кварталі 2019 року, тобто в найближчі три місяці. Сумісністю з 5G в нинішньому році зможуть похвалитися лише преміальні мобільні пристрої з топової цінової категорії, тобто розраховувати на подібну особливість в моделях початкового та середнього рівнів абсолютно точно не варто.

Усього у 2019 році на ринок вийде понад 30 моделей смартфонів, оснащених модемом X50 і здатних під'єднуватися до мереж 5G, розвиваючи в них швидкість до 2 Гбіт/с. Звичайно ж, основою таких мобільних пристроїв стане восьмиядерний чип Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,9 ГГц, доповнений графікою Adreno 640. Свої телефони на його базі планують випустити Samsung, Sony, LG, HTC, Xiaomi, Meizu і ще кілька відомих брендів, включаючи Google.

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