У п'яного водія вперше вилучили авто на потреби українських захисників

Зараз Україна живе в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Зокрема, у країні введений воєнний стан, який передбачає низку обмежень.

Серед них – заборона на продаж алкоголю чи будь-яких інших речовин, які містять спирт. Своєю чергою, у поліції попередили, що вилучатимуть машини у нетверезих водіїв. І уже стався такий випадок на Рівненщині.

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Так, 2 березня Патрульна поліція Рівного конфіскувала автомобіль у водія, який кермував напідпитку. Транспортний засіб передадуть на потреби ЗСУ чи Тероборону. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Telegram.

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