Антитіла презентували кліп на пісню "Фортеця Бахмут", яке зняли прямо на передовій

У кадрі – справжні військові й реальна, не поставна робота української артилерії по ворожих цілях у найгарячішій точці світу сьогодні – місті Бахмут. Дивіться ошелешливий кліп!

Музиканти з гурту "Антитіла" відправилися на передову і три доби провели разом з гаубичним розрахунком, щоб зняти нове відео для всіх українських військових. І пісня і кліп присвячені всім Збройним силам України та всьому українському народу, який чинить шалений опір російським окупантам.

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Головні герої кліпу зовсім не актори. А справжні воїни 45 окремої артилерійської бригади. Якогось особливого кастингу не було. До останнього моменту, допоки знімальна група не прибула на позиції, ніхто не знав, хто саме буде на них. Це реальний підрозділ, який виконував бойове завдання, знаходячись на бойовому чергуванні. Сергій Вусик з командою прибувши на позиції вперше в житті побачилися з хлопцями, познайомилися та одразу узялися до зйомок. Без прикрас, без гриму, все так, як воно є насправді, – мазут, порох, мороз, обвітрені обличчя і лють", – розповідає Тарас Тополя.

Дивитися кліп Антитіла – Фортеця Бахмут:

Слова пісні Антитіла – Фортеця Бахмут:

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз буде база.

Вимикаєм біль, старі образи,

Ось моє плече, я поруч, brother,

Ось вона напроти суне - зараза.

Ось заходить з флангу, нова фаза.

Працюєм спокійно! Як того вчили нас.

Там наше завтра, за нашими спинами.

Там наші діти, батьки, родини там,

І ті, що пішли «на щиті» побратими,

Також за нашими спинами.

Нехай стрибає щур загнаний у кут,

І палає заревом наш маршрут,

Значить є робота для наших рук тут.

Тут!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

Зараз стане темно,

І впаде в агонії кривавий демон,

Значить ми боролися недаремно,

Значить ми дотисли, так шалено.

Значить все за планом, далі ранок,

А з ним Перемога!

Наостанок… скажу лиш одне: боятись не гріх,

Гріх - зрадити своїх!

Фортеця Бахмут,

Всі молитви наші тут.

І сердець сталевий Дух,

І Герої незламних Крут,

З неба нам сил дають,

Волю, вогонь і лють!

Стіни горять в бою,

Мамо, а я стою,

Мамо, а я в строю,

Нене, я борюсь!

Знищу і повернусь!

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