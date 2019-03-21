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У продажу з'явився бюджетний смартфон Leagoo M13

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Leagoo має 4 Гб оперативної пам'яті, 32 Гб розширюваної вбудованої пам'яті - фото 1
Leagoo має 4 Гб оперативної пам'яті, 32 Гб розширюваної вбудованої пам'яті / tablethype

Китайська компанія Leagoo представила свій доступний смартфон з досить цікавим дизайном, який на старті продажів оцінили у 100 доларів.

Новинка отримала 6,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1280 х 600 точок, чіп MediaTek Helio A22 з графікою PowerVR GE8320.

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Також Leagoo має 4 Гб оперативної пам'яті, 32 Гб розширюваної вбудованої пам'яті, подвійну основну камеру з датчиками зображення на 8 Мп і 2 Мп, 8-мегапіксельну селфі-камеру, сканер відбитків пальців, а також акумулятор ємністю 3000 мАг.

Габаритні розміри Leagoo M13 складають 155 x 73 x 9,4 мм при вазі 160 грамів, а з коробки смартфон працює під управлінням ОС Android 9.0 Pie.

У продажу з'явився бюджетний смартфон Leagoo M13 - фото 315996

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Джерело: tablethype
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