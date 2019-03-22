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Дизайн Huawei P30 Pro розсекретили до презентації
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До презентації флагманської лінійки смартфонів Huawei P30 залишаються лічені дні, але компанія як і раніше не поспішає ділитися подробицями про майбутні новинки. Розвіяти сумніви користувачів про фінальний дизайн майбутніх новинок взявся авторитетний інсайдер Еван Бласс.
На своїй сторінці в Twitter він опублікував деталізовані прес-рендери апаратів незадовго до їх анонсу.
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Відмінною рисою новинок стануть дисплеї з мінімальними рамками, вбудованими сканерами відбитків пальців, співвідношенням сторін 19,5: 9 і краплеподібними вирізами для селфі-камери. Діагональ Huawei P30 складе 6,1 дюйма, а вигнутого екрана Huawei P30 Pro – 6,47 дюйма. При цьому обидва пристрої отримають однакову роздільну здатність Full HD+ (2340x1080 пікселів). Передбачувані габарити смартфонів – 149,1 x 71,36 x 7,57 мм і 158 x 73 x 8,41 мм відповідно.
Нагадаємо, що згідно з ранніми витоками, Huawei P30 отримає камеру, яка складається з трьох датчиків: основного на 40 Мп (f / 1,8), 16-мегапіксельного ширококутного (f / 2,2) і телеоб'єктива з роздільною здатністю 8 Мп (f / 2, 4) і п'ятикратним гібридним зумом. Huawei P30 Pro оснастять камерою з чотирма сенсорами: 40 Мп (f / 1,6), ширококутний на 20 Мп (f / 2,2), 8-мегапіксельний з гібридним десятикратним зумом (f / 3.4) і ToF-модуль.
"Серцем" обох модифікацій стане восьмиядерна мобільна платформа Kirin 980 з тактовою частотою процесора 2,8 ГГц за підтримки графічного прискорювача ARM Mali G76. Об'єм оперативної пам'яті Huawei P30 складе 6 ГБ, вбудованого сховища з можливістю розширення фірмовою картою пам'яті NanoMemory – 128 ГБ, очікувана місткість акумулятора – 3650 мАг.
Huawei P30 Pro оснастять 8 ГБ оперативної пам'яті, внутрішнім накопичувачем об'ємом 128, 256 або 512 ГБ і акумулятором на 4200 мАг. За наявною інформацією, базова версія апарату буде представлена у білому, синьому та сірому кольорах корпусу, а Pro-версія – в чорному, сірому, білому та червоному кольорах.
Анонс флагманських смартфонів лінійки P30 відбудеться 26 березня в Парижі.
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