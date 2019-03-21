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Представлено HONOR 10i: потрійна камера, пристойне залізо та NFC

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HONOR 10i – добротний середнячок - фото 1
HONOR 10i – добротний середнячок

Бренд HONOR представив смартфон середнього цінового сегмента HONOR 10i. Новинку оснастили продуктивним восьмиядерним процесором, крутою селфі-камерою та модулем NFC для безконтактних платежів.

Апарат отримав 6,21-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів (415 ppi) і співвідношенням сторін 19,5: 9, який займає 90% площі фронтальній панелі. У верхній частині екрану розташувався краплеподібний виріз для селфі-камери.

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"Серцем" смартфона став восьмиядерний мобільний процесор Kirin 710 з максимальною тактовою частотою 2,2 ГГц. За графічну продуктивність відповідає відеоприскорювач Mali-G51 MP4 з підтримкою технології GPU Turbo 2.0. Об'єм оперативної пам'яті апарата становить 4 ГБ, для зберігання даних передбачений вбудований накопичувач на 128 ГБ з можливістю розширення за допомогою карти microSD.

Для розблокування та підтвердження платежів використовується сканер відбитків пальців на задній кришці пристрою. На нижній грані корпусу розмістилися гніздо зарядки і 3,5-мм аудіороз'єм для під'єднання навушників.

HONOR 10i працює на базі Kirin 710 - фото 315935
HONOR 10i працює на базі Kirin 710

Основна камера HONOR 10i складається з трьох сенсорів: 24 Мп (f / 1.8), 8 Mп (f / 2.4) та 2 Mп (f / 2.4), роздільна здатність фронтального модуля – 32 мегапікселі. Автономність гаджета забезпечує акумулятор на 3400 мАг. З коробки новинка працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою надбудовою EMUI 9.0.1.

Технічні характеристики HONOR 10i:

  • Дисплей: 6,21 ", IPS, Full HD+ (2340x1080), 2,5D
  • Чипсет: Kirin 710 (4 ядра Cortex A73 2,2 ГГц + 4 ядра Cortex A53 1,7 ГГц)
  • Оперативна пам'ять: 4 ГБ
  • Вбудована пам'ять: 128 ГБ
  • Основна камера: 24 Мп (f / 1.8) + 8 Mп (f / 2.4) + 2 Mп (f / 2.4)
  • Фронтальна камера: 32 Мп
  • Акумулятор 3400 мАг
  • Зв'язок: 4G LTE (2 SIM-карти), Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC
  • Безпека: сканер відбитків пальців
  • Габарити: 154,8 х 73,64 х 7,95 мм
  • Вага: 164 грама

Смартфон надійде в продаж у чорному, синьому та червоному кольорах корпусу. Передзамовлення почнеться на офіційному сайті виробника 22 березня.

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Джерело: 4pda
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