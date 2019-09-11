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У продажу з'явиться Барбі в чорній сукні і з моторошним гримом: фото

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Лімітована колекція Барбі - фото 1
Лімітована колекція Барбі / cnn

Компанія Mattel випустить лімітовану колекцію Барбі, яка буде присвячена знаменитому мексиканському фестивалю – Dia de los Muertos. Так, виробник ляльок оголосив, що також відсвяткує День мертвих.

Нова Барбі в чорній сукні з квітковим принтом і гримом з'явиться в продажу вже 12 вересня. Її вартість – 75 доларів. Це колекційна Барбі, присвячена знаменитому мексиканському фестивалю Дню мертвих, під час якого люди шанують пам'ять померлих рідних.

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У продажу з'явиться Барбі в чорній сукні і з моторошним гримом: фото - фото 354244

Крім цього, лялька буде одягнена в оригінальне вбрання – довге елегантне чорне плаття з мереживом, яке декороване серцями, метеликами і черепами. На голові у Барбі вінок з метеликами і чорнобривцями, символами фестивалю. На обличчі у ляльки грим, характерний для учасників костюмованих свят, які влаштовуються під час фестивалю.

У продажу з'явиться Барбі в чорній сукні і з моторошним гримом: фото - фото 354245

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Джерело: cnn
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