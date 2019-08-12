У продажу з'явилися Lightning-кабелі для злому комп'ютерів Apple

Apple чимало уваги приділяє безпеці своїх ноутбуків і десктопних комп'ютерів. Але практично на будь-який захист знайдеться ефективний спосіб злому. На конференції DEF CON один з учасників анонсував Lightning-кабель, за допомогою якого можна зламати будь-який Mac.

Секрет розробки хакера під ніком MG – в установленому чипі, доступ до якого здійснюється віддалено. Візуально ж аксесуар нічим не відрізняється від оригінальних кабелів Lightning, призначених для зарядки та синхронізації планшетів, смартфонів і плеєрів Apple.

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Процедура злому виглядає вельми просто. Жертва під'єднує кабель до свого Mac. Вбудованому в аксесуар чипу призначається IP-адреса, після чого через додаток "Термінал" (аналог командного рядка у Windows) можна здійснювати будь-які операції з ноутбуком або комп'ютером жертви. Єдине обмеження для працездатності такого Lightning-аксесуара – доступність на відстані не більше, ніж 90 метрів.

По суті, запропонований мною Lightning-кабель дозволяє буцімто перебувати за комп'ютером жертви: керувати мишею і клавіатурою. Але при цьому ви за межами його кімнати, – коментує свою розробку MG.

MG самостійно переробив кілька оригінальних кабелів, встановивши у них розроблений чип, і тепер пропонує аксесуар з жартівливим ім'ям OMGCable для злому Mac за $ 200. У комплекті з аксесуаром є "пам'ятка хакера", в якій перераховані основні команди, за допомогою яких можна освоїти ази роботи в додатку "Термінал" на Mac.

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