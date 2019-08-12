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Apple дасть iPhone 11 дивну назву

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iPhone 11 - фото 1
iPhone 11 / youtube

Вже у вересні Apple випустить нове покоління iPhone 11. Попри те, що зовнішній вигляд гаджетів вже не є загадкою, назви залишаються в секреті. Згідно з новою інформацією, Apple змінить назву найбільшого смартфона з iPhone Max на iPhone Pro.

Більші iPhone від Apple раніше володіли маркуванням "Плюс", яку використовувалося в період з 2014 року в iPhone 6 Plus до 2018 року в iPhone 8 Plus. У минулому році це найменування було знято з виробництва, і з'явився iPhone XS Max.

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Інсайдер CoinX, який славиться своїми точними прогнозами щодо техніки Apple, у Twitter опублікував пост, в якому розкриває нову назву великих iPhone: "Pro" для iPhone?". Користувачеві довіряють, бо у 2018 році він точно "передбачив" нову назву iPhone XS Max.

Використання такого найменування виглядає цілком правдоподібно, оскільки у компанії вже є планшети iPad Pro, які є найбільш технологічними. Також в Apple є і ноутбуки MacBook Pro. Тому цілком логічно, що смартфони iPhone теж будуть перейменовані під загальноприйнятий стандарт.

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Джерело: 9to5mac
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