У продажу з'явилася перша у світі microSD на 1 Тбайт

У продаж надійшла перша в світі карта пам'яті формату microSD місткістю 1 Тбайт. Примітно, що компанія-розробник першою в світі випустила на ринок флеш-накопичувач об'ємом 64 Гб і SD карту місткістю 512 Гб.

Новинку впустила американська компанія SanDisk. Саме в їхньому інтернет-магазині можна придбати карту пам'яті. Повідомляється, що вона отримала назву Extreme microSD і коштує 450 доларів.

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Швидкість читання накопичувача становить 160 Мб/с, а запис даних – зі швидкістю 90 Мб/с. Компанія SanDisk першою у 2000 році запустила в продаж флеш-накопичувач об'ємом 64 Гб, а у 2014 році представила SD карту місткістю 512 Гб.

Extreme microSD

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