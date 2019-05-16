Науковці розробили акумулятори, які здатні самовідновлюватися

Сучасні смартфони, ноутбуки й інші мобільні пристрої часто мають хороший запас продуктивності, але зазвичай вже через рік активного використання акумулятори помітно втрачають в місткості. Професор Ацуо Ямада з Токійського університету взявся за розв'язання цієї проблеми.

Найпопулярнішим видом акумуляторів сьогодні є літій-іонний, а йому на зміну може прийти натрій. Для обох типів цикли зарядки згодом зменшують місткість.

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Річ у тім, що всередині батареї є металеві шари. Під час зарядки і розрядки вони розкладаються, і в них утворюються тріщини, що знижує здатність зберігати енергію. Ці дефекти виникають через те, що матеріал утримується силою Ван-дер-Ваальса, яка не здатна протистояти навантаженню на матеріал під час зарядки й експлуатації акумулятора.

Японські інженери знайшли спосіб усунути деформацію металевих шарів всередині акумуляторів. Вони наочно продемонстрували, що при використанні у виробництві батарей оксиду кисню з окислювально-відновним шаром (Na2RuO3) деградації практично не відбувається. Під час зарядки і розрядки не тільки зменшується деградація акумулятора, але і з'являються властивості самовідновлюватися. Це обумовлено тим, що новий матеріал утримується силою, відомою як кулонівське тяжіння.

Це означає, що батареї можуть мати набагато більш тривалий термін служби. Підвищення щільності енергії батарей має першорядне значення для реалізації електрифікації транспорту, — розповів професор Ацуо Ямада.

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