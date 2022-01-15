У продажі з'явився класичний Ferrari 250 GTE з двигуном від Chevrolet

Оригінальні спорткари Ferrari 250 випускалися з 1952 по 1964 роки. Вони оснащувалися атмосферним 3-літровим V12 у поєднанні з механічною коробкою передач. І, якщо ви у захваті від таких авто, то у вас є шанси непогано зекономити.

Якщо говорити про класичні Ferrari 250, то у залежності від модифікації та стану автомобіля, у наші дні його можна придбати за 300 – 40 тисяч доларів. Але якщо таких грошей немає, а бажання стати володарем класичного Ferrari велике, можна придивитися до незвичайного гібриду з двигуном V8 від Chevrolet, пише Motor.

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У 1962 році це був звичайний Ferrari 250 GTE 2+2, який, змінивши кількох власників, знайшов власника з дуже дивними уподобаннями. Невідомо, що призвело до заміни двигуна, але в результаті замість оригінального V12 і штатної коробки передач під капотом італійського купе з'явився американський V8 – 5,7-літровий "смол-блок" GM LT1 Generation II від Chevrolet – і 5-ступенева механічна коробка передач Tremec. Разом з цими доробками з'явилися кастомний карданний вал, модернізована підвіска, дискові гальма на всіх колесах, рульова колонка, що регулюється, і низка інших серйозних змін у конструкції автомобіля, включаючи 95-літровий паливний бак і акумулятор у багажнику.

Доопрацювання зазнав і кузов. Сріблястий автомобіль був пофарбований у яскраво-червоний колір, доповнений смугами темно-синього та жовтого кольорів та чорними порогами. Передню частину кузова стилізували під 250 GT California Spyder, додали в передні крила повітропроводи, а ззаду встановили ліхтарі від пізнішого, ніж оригінальний автомобіль, 250 GT Series III.

З'явилися псевдоспицеві колеса Borrani із шинами Michelin HydroEdge. Обшитий чорною шкірою салон також серйозно помінявся, щоб у ньому можна було розмістити нову панель приладів, важіль коробки передач з селектором Hurst, кермо Nardi з дерев'яним ободом і кліматичну систему від Vintage Air.

Незвичайний проєкт був завершений у 2014 році братом власника, який і купив цю Ferrari 250 GTE 2+2 у 2005 році вже у доопрацьованому – і невідомо, наскільки – стані. Зараз автомобіль виставлений на продаж на майданчику Bring a Trailer і поки що максимальною ставкою у 135 тисяч доларів. Ймовірно, відновлення машини до оригінального стану, якщо це взагалі можливо, обійдеться у рази дорожче.

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