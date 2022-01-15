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Peugeot готується до запуску повністю електричного 308

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Peugeot 308 - фото 1
Peugeot 308 / autocar

Електричний варіант Peugeot 308 вийде в обох типах кузова (хетчбек та універсал), отримає потужнішу силову установку та збільшений запас ходу у порівнянні з молодшим e-208.

Peugeot e-308 буде безальтернативно передньопривідним і отримає тільки один варіант силової установки: йдеться про єдиний електромотор потужністю 154 кінські сили (269 Нм), пише autocar.

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Живитиметься двигун від модернізованого акумулятора місткістю 50 кіловат-годин, який забезпечить близько 402 кілометрів ходу.

У Peugeot відзначають, що на гібридні версії 308 вже припадає 20 відсотків замовлень, що вселяє оптимізм з приводу виведення на ринок ще одного "зеленого" варіанта. Крім цього, рішення оснащувати моделі відразу декількома видами силових агрегатів – ДВЗ, гібридними установками та електромоторами – виявилося комерційно успішним.

Peugeot готується до запуску повністю електричного 308 - фото 492215

Peugeot готується до запуску повністю електричного 308 - фото 492216

Peugeot готується до запуску повністю електричного 308 - фото 492217

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