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Renault розповіла, коли відмовиться від традиційних двигунів для ринку Європи

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З ринку Європи скоро зникнуть Renault з ДВЗ - фото 1
З ринку Європи скоро зникнуть Renault з ДВЗ

Глава Renault Лука де Мео заявив, що компанія виведе з європейського ринку автомобілі, обладнані двигунами внутрішнього згоряння. За його запевненнями, станеться це уже дуже скоро.

Як повідомляє Automotive News, з ринку Європи Renault з двигунами внутрішнього згорання зникнуть до 2030 року. Таким чином, відмова від ДВЗ на п'ять років випередить заборону на продаж автомобілів на викопному паливі у 27 країнах Євросоюзу. Це, ймовірно, дасть Renault час для плавної адаптації до ринку, що змінюється.

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Renault стане "100-процентно електричним брендом у Європі до 2030 року", повідомив де Мео на пресконференції у технічному центрі Renault під Парижем. Ще влітку топменеджер називав метою 90-відсоткову електрифікацію європейського модельного ряду до кінця декади, але, певно, компанія вирішила прискорити процес.

Renault розповіла, коли відмовиться від традиційних двигунів для ринку Європи - фото 492249

Зараз у румунської "дочки" Renault – Dacia є лише одна електрична модель. Це представлений минулого року кросовер Spring. Він є найдоступнішим акумуляторним автомобілем на європейському ринку. Інші Dacia поки оснащуються ДВЗ.

На початку 2021 року Renault оголосила, що в рамках стратегії "Ренолюція" (Renaulution) протягом чотирьох років випустить принаймні чотири електрокари. Першою "зеленою" новинкою має стати Renault 5 EV – серійне втілення концепт-кара 5 Prototype. За неофіційною інформацією, слідом Renault випустить ще два компактні електричні позашляховики та фургон.

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