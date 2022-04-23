У продажі з'явилася NFT-колекція "Спадок": усі гроші підуть на допомогу українцям

Українська культура дивовижна та загартована не одним століттям. Тож не дивно, що кожен намагається шанувати її з усіх сил. Зробити свій внесок можна, наприклад, придбавши NFT-колекцію "Спадок".

До NFT-колекції "Спадок" увійшли 21 картки. На них зображене традиційне вбрання різних регіонів України. І саме завдяки цим світлинам можна побачити усю унікальність та різноманітність нашої культури.

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У FILM.UA намагаються з усіх сил допомогти українській армії. Адже вони знають, що це дозволить прискорити перемогу над ворогом, який напав на нас 24 лютого.

Тож 19 квітня запустили продаж цієї NFT-колекції. Купити кожну картку можна буде за 0,5 ЕТН за цим посиланням.

Усі криптокошти, які вдасться зібрати від продажу, перерахують на державні криптогаманці. Після цього їх спрямують на допомогу ЗСУ, гуманітарну допомогу та відновлення інфраструктури України.

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