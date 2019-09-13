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У ПриватБанку стався збій: чому не працював додаток і термінали

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Чому не працювали термінали та Приват24 - фото 1
Чому не працювали термінали та Приват24

Увечері в п'ятницю 13 вересня виникли проблеми в роботі найбільшого українського банку "ПриватБанк". Зокрема, спостерігалися проблеми в роботі терміналів у супермаркетах і точках роздрібної торгівлі, а також фіксувався збій у роботі додатку "Приват24".

У прес-службі банку підтвердили, що в роботі виник технічний збій, а також зазначили, що фахівці працюють над усуненням проблем.

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У ПриватБанку стався збій: чому не працював додаток і термінали - фото 354909

Власне проблеми з оплатою в терміналах все ще можуть виникати у зв'язку з тим, що під час збою накопичилася чергу із запитів. Станом на 20:00 в банку заявили, що через пів години або годину термінали і "Приват24" почнуть працювати без перебоїв. Наразі мобільний додаток працює. Стосовно терміналів, то не всі відновили свою роботу.

Відзначимо, останні дні були багаті на новини про "ПриватБанк". 12 вересня банк представив оновлений додаток "Приват24", який отримав оновлений дизайн і нові функції. Тоді ж анонсували запуск технології, яка дозволить здійснювати оплату в роздрібних мережах за допомогою технології розпізнавання особи користувача.

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Джерело: ITC
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