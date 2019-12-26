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У Прип'яті вперше за 33 роки встановили ялинку

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У Прип'яті встановили ялинку - фото 1
У Прип'яті встановили ялинку / zik

У місті-привиді Прип'ять, яке розташоване лише у трьох кілометрах від Чорнобильської АЕС, встановили новорічну ялинку на центральній площі. Зелена красуня з'явилася тут вперше з моменту техногенної катастрофи у квітні 1986 року – 33 роки тому.

На встановлення новорічної красуні приїхали колишні жителі Прип'яті, які прикрасили ялинку новорічними кулями, іграшками, а також прикріпили до гілок старі фотографії зі свого дитинства. А внизу у "підніжжя" унікальної ялинки поставили ляльку Діда Мороза.

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Святкове дерево розмістили біля палацу культури "Енергетик", а висота живої ялинки становить близько 4 метри. Так, колишні мешканці цього "мертвого" міста до католицького Різдва і перед Новим роком знову повернули на вулиці свято.

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У Прип'яті вперше за 33 роки встановили ялинку - фото 376377

У Прип'яті вперше за 33 роки встановили ялинку - фото 376378

У Прип'яті вперше за 33 роки встановили ялинку - фото 376375

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Джерело: zik
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