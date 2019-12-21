Каністри з повітрям і пеніси на стінах: як серіал "Чорнобиль" змінив зону відчуження

Серіал "Чорнобиль" отримав найкращий рейтинг в історії, однак його шанувальники занадто захопились трагічними подіями у Прип'яті. Як зараз змінилась зона відчуження через наплив туристів – читайте далі.

Чорнобильська зона відчуження щороку зустрічала чимало туристів, але після виходу серіалу "Чорнобиль" їхня кількість удвічі збільшилась. Лише за жовтень 2019 року там побували 17 тисяч осіб, передає Guardian.

І ще: Пятов запрошує до Чорнобиля: голкіпер став героєм мультсеріалу The Champions

"Ситуація жахлива", – зізнається Сергій Іванчук, власник туристичної компанії "Соло Іст", яка роками організовує екскурсії до зони відчуження. Чоловік не погоджується змінювати свої тури, щоб догодити шанувальникам серіалу, а плани перетворення Чорнобиля у "туристичний рай" його й зовсім обурюють.

Замість наслідків трагедії зараз у багатьох місцях зони можна побачити нецензурні графіті з членами і навіть "замки кохання" на радіолокаційній антені. Не залишились осторонь і "бізнесмени", які почали робити футболки, магніти, каністри з повітрям "незабутнього запаху закинутих бетонних конструкцій Радянського союзу, вогкості підвальних приміщень, разом з ароматом Прип'ятських троянд" і навіть "радіоактивне морозиво".

NaChasi

Однак найгіршим у цій ситуації став не вандалізм чи заробіток на катастрофі, а те, що туристи повторюють сцени з серіалу та розважаються, щоб отримати популярність у мережі, там, де трапилась реальна, а не вигадана трагедія.

Читайте також: Унікальні тварини: у мережі показали добірку відео із фотопасток в Чорнобилі