На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Каністри з повітрям і пеніси на стінах: як серіал "Чорнобиль" змінив зону відчуження
-
- 24
Серіал "Чорнобиль" отримав найкращий рейтинг в історії, однак його шанувальники занадто захопились трагічними подіями у Прип'яті. Як зараз змінилась зона відчуження через наплив туристів – читайте далі.
Чорнобильська зона відчуження щороку зустрічала чимало туристів, але після виходу серіалу "Чорнобиль" їхня кількість удвічі збільшилась. Лише за жовтень 2019 року там побували 17 тисяч осіб, передає Guardian.
І ще: Пятов запрошує до Чорнобиля: голкіпер став героєм мультсеріалу The Champions
"Ситуація жахлива", – зізнається Сергій Іванчук, власник туристичної компанії "Соло Іст", яка роками організовує екскурсії до зони відчуження. Чоловік не погоджується змінювати свої тури, щоб догодити шанувальникам серіалу, а плани перетворення Чорнобиля у "туристичний рай" його й зовсім обурюють.
Замість наслідків трагедії зараз у багатьох місцях зони можна побачити нецензурні графіті з членами і навіть "замки кохання" на радіолокаційній антені. Не залишились осторонь і "бізнесмени", які почали робити футболки, магніти, каністри з повітрям "незабутнього запаху закинутих бетонних конструкцій Радянського союзу, вогкості підвальних приміщень, разом з ароматом Прип'ятських троянд" і навіть "радіоактивне морозиво".
Однак найгіршим у цій ситуації став не вандалізм чи заробіток на катастрофі, а те, що туристи повторюють сцени з серіалу та розважаються, щоб отримати популярність у мережі, там, де трапилась реальна, а не вигадана трагедія.
Читайте також: Унікальні тварини: у мережі показали добірку відео із фотопасток в Чорнобилі
-
18:24Як у Швеції боротимуться з відсутністю святкового настрою у людей
-
18:00Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Науковці виявили ген, який відповідає за багатство
-
17:23Apple вирішила позбутися моноброви в iPhone: фотофакт
-
17:00Картинки з Днем ангела Анни: листівки і відкритки на іменини 2019
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:53Біллі Айліш показала свій дім і пухнастого улюбленця у Carpool Karaoke
-
16:40Любовний гороскоп на 2020 рік Щура для знаків Зодіаку: що віщують зірки та планети
-
16:35Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри
-
16:13Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10
-
15:55Як виглядає ідеальний вечір п'ятниці у чоловіків: фотофакт
-
15:32Кожен охочий тепер може стати власником Tesla Cybertruck
-
15:15Названо найгірші страви на новорічному столі
-
14:53Каністри з повітрям і пеніси на стінах: як серіал "Чорнобиль" змінив зону відчуження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:32Я гордий бути українцем: Зозуля подякував землякам за підтримку
-
14:15Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят
-
14:00День зимового сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 22 грудня
-
13:46Ви здивуєтесь: ці звичайні продукти викликають залежність
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
12:47Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото
-
12:18Pianoбой – Якщо хочеш Новий рік: дивіться новий атмосферний кліп
-
11:51Єдина дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: DZIDZIO показав фото з весілля
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
10:50МастерШеф 9 сезон: хто пройшов у суперфінал кулінарного шоу 2019
-
16:13Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
08:17Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня
- 20 грудня
-
21:55На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків
-
19:00Від сумного Кіану до Малюка Йоди: весела добірка найкращих мемів десятиліття
-
16:36В Україні з'явиться відеофіксація іспиту на водійські права: як це працюватиме
-
14:15Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х
-
11:35В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
14:1010 найкращих українських книжок 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
12:00ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
10:39Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
-
07:14Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою
- 18 грудня
-
21:42Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2019
-
20:33Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна чешка Поліна Порізкова (18+)
-
16:15Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай