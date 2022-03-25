У Празі з'явиться вулиця Українських героїв: на ній розташоване російське посольство

У всьому світі продовжують тролити Росію. Так, у низці європейських країн вирішили перейменувати вулиці, на яких розташовані російські посольства. Дійшла черга і до Праги.

Тож міська рада Праги ухвалила рішення, передають Novinky.cz. Згідно з ним, вулиця, на якій розташоване посольство Росії, отримала назву "Українських героїв".

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Але і це ще не все. На цій вулиці є ще й міст. І його перейменують на честь Героя України Василя Скакуна. Він, нагадаємо, 24 лютого ціною власного життя підірвав міст у Генічеську. Це він зробив для того, щоб стримати наступ російських окупантів.

У цій місцевості немає фізичної особи, якій довелося б міняти документи, а також нема зареєстрованого офісу якоїсь юридичної особи, крім Російської Федерації, – підкреслив один із чиновників.

Ми вдячні нашим сусідам за підтримку. Такі жести теж дуже важливі, адже вони показують Росії, що вона у цьому протистоянні проти України скоро залишиться одна. Ну як одна? Разом з Білоруссю, чи її все ж доречно тепер називати Білорусією?

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