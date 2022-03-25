Найпопулярніша газета Ірландії випустила статтю українською: про що йдеться

Одна із найбільш відомих ірландських газет Irish Independent вийшла у світ з редакторською статтею українською мовою. Це вперше за весь час існування у газеті можна побачити не ірландську та не англійську.

Найпопулярніше видання в Ірландії Irish Independent вийшло у світ з редакційною статтею українською мовою, присвяченою вже місяцю війни в Україні через напад російських окупантів. Про це розповів керівник новин Кевін Дойл у Twitter, показавши окремо шпальту з красномовним заголовком "Відкриваючи серця разом з кордонами для українців".

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У матеріалі, який також перекладено англійською, йдеться про вторгнення Росії, яке у Путіна звикли називати "спеціальною військовою операцією". Журналісти ж наголосили, що це "безсоромний напад на цивілізаційні цінності", нагадавши про знищення дитячих садків, лікарень та театрів в Україні. А тепер глава Кремля ще й погрожує усьому світу ядерною зброєю.

Ірландія підтримує та захищає права малих націй. Наша країна теж жила в тіні імперії та занадто добре знає, що таке жахливі наслідки безглуздого територіального конфлікту, – зазначив Кевін Дойл, нагадавши, що сьогодні обов’язком усіх волелюбних людей є підтримка народу України.

Today marks one month of war in #Ukraine. In a first, the Irish Independent has printed the main editorial in Ukrainian today. It’s only even been in Irish and English before.



“It’s the duty of all freedom-loving people to support Ukraine’s people…” pic.twitter.com/G7pKlLvcp6 — Kevin Doyle (@KevDoyle_Indo) March 24, 2022

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