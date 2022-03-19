У Празі з'явилося зворушливе графіті на підтримку України

На вулиці Mojmírova в районі Нусле в Празі один з найвідоміших стріт-арт художників Чехії Chemis створив зворушливе графіті, присвячене Україні.

"Україна зараз бореться за своє майбутнє та свою свободу, а також за нашу", – написав автор на своїй сторінці в інстаграмі.

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На графіті зображено дівчинку, яка під українським прапором захищає відомих персонажів мультфільмів: німецьку бджілку Маю, чеського Кртека, польських Льоліка та Боліка, фінського Мумі-троля, французького Обелікса, американського Мікі Мауса, британського Громіта. За задумом автора, цей сюжет символізує актуальні події – Україна захищає решту Європи.

Створення малюнка зайняло 2,5 дні. Його автор – один із найкращих чеських художників стріт-арту Дмитро Прошкін, більш відомий під творчим псевдонімом Chemis. Своєю роботою уродженець Казахстану хотів висловити солідарність з українським народом.

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