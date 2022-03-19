Клінтон та Джордж Буш-молодший показали свою підтримку Україні

Два експрезиденти США відвідали українську церкву святих Володимира та Ольги в Чикаго, щоб "продемонструвати солідарність з народом України".

Відповідне відео виклали обидва колишні президенти США.

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У ролику обидва експрезиденти заходять у церкву із букетом яскраво-жовтих соняшників. Також вони прикріпили на одяг жовто-блакитні стрічки. "Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення", – коментує це відео Білл Клінтон.

"Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу та своє майбутнє", – коментує відео twitter-сторінка президентського центру Джорджа Буша.

President George W. Bush: America stands in solidarity with the people of Ukraine as they fight for their freedom and their future. pic.twitter.com/AOBbR4hvh5 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) March 18, 2022

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