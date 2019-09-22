У Празі побудують незвичайний хмарочос з кораблем на фасаді

Незвичайний хмарочос з кораблем на фасаді / domaci.ihned

Після завершення будівництва 135-метровий хмарочос стане найвищою будівлею в Чехії. За словами архітекторів, будівля покликана привернути увагу людей до глобального потепління і його наслідків.

Девелопер Trigema представив проєкт хмарочоса Top Tower, будівництво якого має розпочатися у 2021 році. Коштувати він буде 2 млрд чеських крон (близько 85 мільйонів доларів).

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У головній особливості хмарочоса, "кораблі", буде розташований оглядовий майданчик, куди можна буде дістатися на ліфті.

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