У повний зріст: з LEGO склали фігуру астронавта NASA

Команда дизайнерів LEGO побудувала з конструктора фігуру астронавта Базза Олдріна. На цю скульптуру витратили 30 тисяч деталей.

Скульптуру підготували до 50-річчя місії "Аполлон-11", під час якої Олдрін став другою людиною, котра ступила на Місяць. Він вийшов на поверхню супутника через 20 хвилин після Ніла Армстронга.

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Фахівці в точності відтворили скафандр астронавта – попрацювали навіть над відображенням на склі шолома. На створення моделі силами десяти працівників пішло 30 тисяч деталей LEGO.

Раніше LEGO вже відзначила ювілей "Аполлона-11", випустивши конструктор з місячним модулем і двома астронавтами.

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