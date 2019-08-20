Чоловік покатав голу дівчину на кузові Ferrari: відео (18+)

На популярному іспанському острові Ібіса повністю оголена жінка проїхалася на кузові червоного Ferrari. Гаряча красуня спершу лежала на кузові автомобіля під час їзди, потім повернулася в салон, сексуально танцюючи сідницями.

На кадрах, які були зняті очевидцями пікантного інциденту, видно голу молоду дівчину, яка лежала на кузові спорткара. Автомобіль повільно їде, а жінка пританцьовує в такт музиці, що грає у машині. Пізніше дівчина повернулася в салон, але далі стояла, спираючись руками на лобове скло і рухаючи оголеними сідницями перед водієм.

І ще: Розпусні подружки нареченої: користувачів мережі здивували наряди дівчат на весіллі

Обличчя дівчини і чоловіка за кермом добре видно, але повідомляється, що їхні особистості ще не встановлені. Поліція почала розслідування і парі загрожує штраф на 458 фунтів стерлінгів за небезпечне водіння.

Читайте також: Блогерка перехитрила шантажиста, який роздобув її голе фото