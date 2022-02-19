У Португалії виявили руїни древнього селища: воно було під водою майже 70 років

Тривала посуха під час звичного дощового зимового сезону торкнулася Іспанії та Португалії. Це, своєю чергою, подарувало Португалії несподівану знахідку.

За даними служби спостереження за Землею Copernicus Європейського Союзу, з 55 гребель Португалії 24 утримують лише половину своєї пропускної спроможності, а п'ять – менш як 20%. П'ять гідроелектростанції Португалії були змушені призупинити використання води для електроенергії, пише phys.

Це цікаво: Рейтинг найбільш залежних від смартфонів країн: хто посів перше місце

Нестача води спостерігається й в Іспанії. За словами офіційних осіб, запаси води в цій країні нині становлять менше ніж 45% від об'ємів водних резервуарів. За прогнозами метеорологів, малоймовірно, що найближчими тижнями ситуація зміниться. Синоптики очікують, що кількість опадів в обох країнах за сезон буде нижчою за середню.

У центрі Португалії на тлі тривалої посухи висохла велика штучна водойма, що утворилася в 1954 році в результаті облаштування греблі. Коли вода відступила, з'явилися руїни села Вілар, що майже 70 років було під водою.

У Португалії виявили руїни древнього селища

І ще: Математики розв'язали легендарну задачу, якій майже 2500 років