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У Португалії виявили руїни древнього селища: воно було під водою майже 70 років

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Руїни села Вілар - фото 1
Руїни села Вілар / bssnews

Тривала посуха під час звичного дощового зимового сезону торкнулася Іспанії та Португалії. Це, своєю чергою, подарувало Португалії несподівану знахідку.

За даними служби спостереження за Землею Copernicus Європейського Союзу, з 55 гребель Португалії 24 утримують лише половину своєї пропускної спроможності, а п'ять – менш як 20%. П'ять гідроелектростанції Португалії були змушені призупинити використання води для електроенергії, пише phys.

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Нестача води спостерігається й в Іспанії. За словами офіційних осіб, запаси води в цій країні нині становлять менше ніж 45% від об'ємів водних резервуарів. За прогнозами метеорологів, малоймовірно, що найближчими тижнями ситуація зміниться. Синоптики очікують, що кількість опадів в обох країнах за сезон буде нижчою за середню.

У центрі Португалії на тлі тривалої посухи висохла велика штучна водойма, що утворилася в 1954 році в результаті облаштування греблі. Коли вода відступила, з'явилися руїни села Вілар, що майже 70 років було під водою.

У Португалії виявили руїни древнього селища- фото 497556
У Португалії виявили руїни древнього селища

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