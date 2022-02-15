Рейтинг найбільш залежних від смартфонів країн: хто посів перше місце

Учені виявили, що останнім часом люди усе більше залежні від смартфонів

Ніхто не буде сперечатися з тим фактом, що люди вже давно залежні від своїх маленьких гаджетів. От зараз, підозрюємо, ви читаєте цю новину саме зі смартфона. Тож гайда знайомитися з рейтингом найбільш залежних від смартфонів країн.

Нове дослідження вчених з Макгіллського університету в Канаді показало найзалежніші від смартфонів нації. Як пише Daily Mail, фахівці проаналізували, як часто мобільними телефонами користувалися понад 34 тисячі людей із 24 країн світу у період з 2014 по 2020 роки. Спойлер: українці у цьому дослідженні участі не брали, а жаль.

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Для проведення дослідження було проаналізовано 81 наукову роботу, присвячену проблемі залежності від смартфонів. Учені залучили до участі молодь від 15 до 35 років, середній вік респондента становив 28,8 року, 60 відсотків опитаних були жіночої статі.

Як виявилося, найчастіше смартфонами користуються у Китаї, Саудівській Аравії та Малайзії.

До десятки найзалежніших також увійшли Бразилія, Південна Корея, Іран, Канада, Туреччина, Єгипет і Непал. За ними слідують Італія, Австралія, Ізраїль, Сербія, Японія, Велика Британія, Індія, США, Румунія та Нігерія. Найнезалежнішими від гаджетів виявилися Бельгія, Швейцарія, Франція та Німеччина.

Дослідники припустили, що розбіжності пояснюються соціальними нормами, пов'язаними з важливістю регулярних контактів. Як приклад вони навели Німеччину та Францію, назвавши їх мешканців "індивідуалістичними та культурно вільними", що дозволяє їм не дотримуватися таких норм.

Учені також зазначили, що час використання смартфонів зростає у всьому світі, і це може мати "психологічні наслідки".

Ми провели метааналіз проблемного використання смартфонів, зосередившись насамперед на молодих людях. Таке використання збільшилося у всьому світі з 2014 до 2020 року – ми очікуємо, що ця тенденція продовжиться і в майбутньому, – зазначають автори дослідження.

Ми ж тут глянули у смартфон і виявили, що в середньому проводимо за смартфоном по 5 годин на добу. А наскільки сильно залежні від гаджетів ви? Пишіть у коментарях.

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